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August 20 2021 - 00:40

بالفيديو | الشعب اليمني يحيي مراسم عاشوراء بمسيرات حاشدة

منذ 1 ساعة 19 August، 2021
اليمن - عاشوراء
اليمن - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

شهدت ساحات العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية، اليوم الخميس، مسيرات جماهيرية حاشدة إحياء لذكرى عاشوراء، استشهاد الإمام الحسين (ع).

وخرجت في صنعاء مسيرات بمشاركة جماهيرية حاشدة، حيث ألقيت خلالها كلمات وقصائد شعرية تحدثت عن ثورة الإمام الحسين(ع) وموقف الحق الذي سلكه في مواجهة الطغاة والظالمين، وعن مأساة عاشوراء وما تبعها من مأسي للأمة كنتاج طبيعي لذلك الانحراف عن نهج الإسلام المحمدي الاصيل.

وخرجت صباح اليوم كذلك عشرات المسيرات وأقيمت فعاليات احتفالية وتجمعات حاشدة في مدينة صعدة إحياء لذكرى عاشوراء.

المصدر: المنار

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