بوتين لماكرون: كييف تعمد لتصعيد الاوضاع بشرق اوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 19 2021 - 22:48

بوتين لماكرون: كييف تعمد لتصعيد الاوضاع بشرق اوكرانيا

منذ 49 mins 19 August، 2021
بوتين وماكرون
أخبار دولية - روسيا

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون “السلطات في كييف بتصعيد متعمد للأوضاع جنوب شرق أوكرانيا”.

وذكر الكرملين في بيان له أن “بوتين وماكرون تبادلا خلال الاتصال الآراء بشأن القضايا الخاصة بتسوية الأزمة الداخلية الأوكرانية، حيث تم الإعراب عن قلق من التوتر المستمر في جنوب شرق أوكرانيا”.

وأشار بوتين إلى “إجراءات مضرة من قبل كييف التي تقوم في الفترة الأخيرة بتصعيد متعمد للأوضاع في خط التماس كما تروج مبادرات تشريعية مستفزة تتناقض بشكل مباشر اتفاقات مينسك”.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة