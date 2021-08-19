بوتين لماكرون: كييف تعمد لتصعيد الاوضاع بشرق اوكرانيا

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون “السلطات في كييف بتصعيد متعمد للأوضاع جنوب شرق أوكرانيا”.

وذكر الكرملين في بيان له أن “بوتين وماكرون تبادلا خلال الاتصال الآراء بشأن القضايا الخاصة بتسوية الأزمة الداخلية الأوكرانية، حيث تم الإعراب عن قلق من التوتر المستمر في جنوب شرق أوكرانيا”.

وأشار بوتين إلى “إجراءات مضرة من قبل كييف التي تقوم في الفترة الأخيرة بتصعيد متعمد للأوضاع في خط التماس كما تروج مبادرات تشريعية مستفزة تتناقض بشكل مباشر اتفاقات مينسك”.

المصدر: روسيا اليوم