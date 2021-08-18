تواصل لقاءات “اليوم الموعود” الفكرية لمناسبة عاشوراء

اقيم لقاء اليوم الموعود الفكري الواحد والتسعون حتى التاسع والتسعين الذي تنظمه جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية والعتبة الرضوية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية بمناسبة ذكرى شهادة الإمام الحسين”عليه السلام” بإدارة العتبة الرضویة المقدسة من خلال خادمها الحاج عدنان بوشهري ابتداء الاول من محرم يوم الثلاثاء 10 آب 2021 وحتى الاربعاء 18 آب على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية. وتضمن مجالس حسينية ومحاضرات لخطباء المنبر الحسيني.

روابط لمشاهدة هذه الاحياءات :

https://youtu.be/JpFtlOLtTiY

https://youtu.be/cN4xyOTF30s

https://youtu.be/HZ75CKqgQaY

https://youtu.be/L3m0ZU7XjLs

https://youtu.be/SOUj7yKO6-4

https://youtu.be/Z7P8oqKiNLw

https://youtu.be/UymQ1TRzsWg

https://youtu.be/kytS0J7kZtE

المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية