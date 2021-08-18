تواصل لقاءات “اليوم الموعود” الفكرية لمناسبة عاشوراء – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2021 - 23:32

تواصل لقاءات “اليوم الموعود” الفكرية لمناسبة عاشوراء

منذ 41 mins 18 August، 2021
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ثقافي وديني - صفحات منوعة
 اقيم لقاء اليوم الموعود الفكري الواحد والتسعون حتى التاسع والتسعين الذي تنظمه جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية والعتبة الرضوية المقدسة  ومؤسسة عاشوراء الدولية بمناسبة ذكرى شهادة الإمام الحسين”عليه السلام” بإدارة العتبة الرضویة المقدسة من خلال خادمها الحاج عدنان بوشهري ابتداء الاول من محرم يوم الثلاثاء  10 آب 2021 وحتى الاربعاء 18 آب على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية. وتضمن مجالس حسينية ومحاضرات لخطباء المنبر الحسيني.

روابط لمشاهدة هذه الاحياءات :

https://youtu.be/JpFtlOLtTiY

 

https://youtu.be/cN4xyOTF30s

 

https://youtu.be/HZ75CKqgQaY

 

https://youtu.be/L3m0ZU7XjLs

 

https://youtu.be/SOUj7yKO6-4

 

https://youtu.be/Z7P8oqKiNLw

 

https://youtu.be/UymQ1TRzsWg

 

https://youtu.be/kytS0J7kZtE

 

المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية

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