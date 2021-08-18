يمق: وزارة الإقتصاد انهت جدول المازوت المخصص للأفران والمطاحن في طرابلس والشمال بمساع من مستشار دياب

اعلن رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، عن تسلمه جدولا بأسماء الافران والمطاحن في طرابلس والشمال والكميات المخصصة لكل منها من مادة المازوت، وذلك بعد المساعي التي بذلها مع مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسين قعفراني.

وقال يمق: “تسلمت اليوم الجدول المخصص للأفران والمطاحن من وزارة الإقتصاد التي تولت توزيع الكميات، ونحن في بلدية طرابلس سنعمل من خلال عناصر الشرطة البلدية على مواكبة الصهاريج لتوزيع الكميات على الافران والمطاحن في مدينة طرابلس، اذا اضطررنا لذلك”.

أضاف :”لا شك ان الكمية قليلة جدا، وطالبنا بزيادة الكمية بما يكفي حاجة مدينة طرابلس والشمال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام