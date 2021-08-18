الإمارات تؤكد استضافتها الرئيس الأفغاني الفار أشرف غني (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2021 - 17:22

الإمارات تؤكد استضافتها الرئيس الأفغاني الفار أشرف غني (روسيا اليوم)

منذ 31 mins 18 August، 2021
أخبار موقع المنار

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