شمخاني: مصير اميركا في فيتنام وافغانستان والعراق هو المصير المحتوم للكيان الصهيوني ايضاً – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2021 - 17:20

شمخاني: مصير اميركا في فيتنام وافغانستان والعراق هو المصير المحتوم للكيان الصهيوني ايضاً

منذ 44 mins 18 August، 2021
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني
ايران - عربي وإقليمي

أكد أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني أن “مصير اميركا في فيتنام وافغانستان والعراق هو المصير المحتوم للكيان الصهيوني ايضاً”. وكتب شمخاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الاربعاء أن “مآل كل احتلال هو الطرد المذل”.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني قد كتب في تغريدة له الاثنين حول الاوضاع في افغانستان، أن “التصريحات الطافحة بالحزن لوزير الدفاع الافغاني ، تجسد تداعيات الاحتلال الأميركي الذي استمر 20 عاماً لافغانستان ومدى نفوذ وتأثير واشنطن على الحكومة فيها”. وقال شمخاني “نحن على غرار العقود الأربعة الماضية، نقف الى جانب الشعب الأفغاني وارادته ومطالبه”.

المصدر: فارس

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