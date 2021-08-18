شمخاني: مصير اميركا في فيتنام وافغانستان والعراق هو المصير المحتوم للكيان الصهيوني ايضاً

أكد أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني أن “مصير اميركا في فيتنام وافغانستان والعراق هو المصير المحتوم للكيان الصهيوني ايضاً”. وكتب شمخاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الاربعاء أن “مآل كل احتلال هو الطرد المذل”.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني قد كتب في تغريدة له الاثنين حول الاوضاع في افغانستان، أن “التصريحات الطافحة بالحزن لوزير الدفاع الافغاني ، تجسد تداعيات الاحتلال الأميركي الذي استمر 20 عاماً لافغانستان ومدى نفوذ وتأثير واشنطن على الحكومة فيها”. وقال شمخاني “نحن على غرار العقود الأربعة الماضية، نقف الى جانب الشعب الأفغاني وارادته ومطالبه”.

المصدر: فارس