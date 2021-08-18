الشيخ ياسين: للتخلي عن الأنانية وتسهيل تشكيل حكومة إنقاذية تعمل على وقف الانهيار

تساءل رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين “ماذا ينتظر المسؤولون للتخلي عن أنانياتهم ويسهلوا تشكيل حكومة انقاذية تعمل على وقف الانهيار؟”.

قال الشيخ ياسين “إننا نستنكر استمرار المسؤولين برهاناتهم على هذه السفيرة او تلك والتي تحركت بسرعة حين سمعت كلاما يفيد باستيراد المحروقات من الجمهورية الاسلامية لحل مشكلة المشافي والمواطنين وتخفيف العتمة في لبنان”، وتابع ان “هذا يثبت ضلوع المشروع الصهيوامريكي في كل ما يتعرض له لبنان من حصار وفقر وجوع وعتمة وفلتان امني”.

وأضاف الشيخ ياسين “عشية العاشر من محرم نؤكد لمن يعنيهم الامر ولارباب المشروع الصهيوامريكي اننا تعلمنا من الامام الحسين (ع) بأن نقاوم الذل ونبقى مرفوعي الراس متمسكين بحقوقنا وقوتنا التي تتمثل الآن بالثلاثية المقدسة الجيش والشعب والمقاومة”، واكد “اننا لا نهين ولا نستكين رافعين شعار (هيهات منا الذلة) وان لا ننغش بالترغيب والترهيب الامريكي ودرس أفغانستان خير معبر عن تركها لكل من حالفها وعدم مبالاتها بمصير الشعوب حين تكون مصلحتها هي الاساس”.

المصدر: بريد الموقع