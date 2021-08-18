رئيسي للكاظمي: ايران تدعم أي اجراء أو تحرك يصب لصالح تحقيق الاستقرار في العراق

اعتبر الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي أن العلاقات بين إيران والعراق أوسع من علاقات بلدين جارين. واضاف ان “الشعبين الإيراني والعراقي لديهما تطلعات مشتركة، وبالتالي فإن المحاولات المستمية لعدونا المشترك لا يمكنها ايجاد خلل في العلاقات بين بلدينا”.

وقال رئيسي في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء إن “العراق القوي والمستقل والموحد والآمن والمتطور ليس فقط أملنا الوحيد بل ان هذا الأمر يقع في صلب برنامج العمل بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي والاقليمي”، وشكر الكاظمي دعوته للمشاركة في قمة دول الجوار العراقي، وأكد ان “ايران تدعم أي اجراء أو تحرك يصب لصالح تحقيق الاستقرار في العراق ويعزز دوره في المنطقة”.

بدوره، أمل الكاظمي “بالاسراع بتطبيق الاتفاقيات الثنائية بين البلدين”، وقال إن “طهران شريك حقيقي لبغداد وطالما وقفت دائما الى جانب العراق حكومة وشعبا في الظروف الصعبة”.

المصدر: ارنا