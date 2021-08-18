أرشيف “واتساب” لم يعد ممنوعاً من السفر بين “آيفون” و “أندرويد”

يستخدم تطبيق “واتساب” مليارات المستخدمين حول العالم، ويعد أشهر تطبيق تواصل بين المستخدمين يحتوي على قاعدة بيانات ضخمة، وتنتقل عبره مليارات الرسائل يومياً، ويُستخدم للأشخاص والأعمال، ولكن يعيب التطبيق بطء تبنيه التقنيات الجديدة وإطلاقها للمستخدمين، لذلك ستجد أن لدى منافسي التطبيق ميزات كثيرة يفتقر إليها “واتساب”، ولكن اليوم تم الإعلان عن ميزة مهمة ستصل إلى المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

الميزة الجديدة هي إمكان نقل البيانات بين أجهزة “آي أو إس” و”أندرويد”، وهذه ميزة منتظره من عدد كبير من المستخدمين الذين ما زالوا يستخدمون تطبيق “واتساب” على جهاز ثانوي تجنباً لخسارة الأرشيف الخاص، إذ لا توجد طريقة رسمية لنقل المحادثات بين النظامين.

صحيح أنه كانت هناك طرق غير رسمية لنقل البيانات من خلال برامج خارجية، ولكن هذه البرامج مدفوعة ونسبة نجاحها لا تتعدى 15 في المئة، ولا تعمل مع جميع الإصدارات والأجهزة.

وسيتمكن المستخدمون من نقل محادثاتهم بين النظامين بشكل رسمي من خلال الإعدادات، مع العلم أن “سامسونغ” أعلنت أن الطريقة ستكون متاحة لمستخدميها قريباً، وأنها بحاجة إلى سلك USB-C لمنفذ “أيفون” المعتمد من “أبل” (أيفون 12). ولا توجد أي توضيحات من الشركة عن إمكان دعم عملية النقل بطريقة لاسلكية، مع العلم أن استخدام السلك في عملية نقل البيانات أفضل وأسرع، وهذا هو المهم.

الميزة حالياً وصلت إلى السمتخدمين بالنسخة التجريبية، على أن تتاح بشكل رسمي لعموم المستخدمين خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهي المدة التي تستغرقها الشركة لإطلاق أي ميزة، في حال أن الميزة جاهزة ولا تعاني من أي مشكلات.

المصدر: الاندبندنت