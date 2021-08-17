الحاج حسن بعد جلسة الاعلام: انقطاع الكهرباء والمحروقات عن الاتصالات يؤدي لمصيبة بالبلد

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة الثلاثاء برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط والنواب الاعضاء.

وقال الحاج حسن “عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلستها الاسبوعية وعلى جدول اعمالها مواضيع عدة اهمها موضوع اوجيرو وألفا وتاتش والمصاعب الحالية التي تواجهها”، واضاف “هيئة اوجيرو طلبت سلفة من وزارة المال”.

وتابع الحاج حسن ان “انقطاع الكهرباء والمحروقات عن الاتصالات يؤدي الى مصيبة في البلد”، واضاف “المازوت لاوجيرو وألفا وتاتش ليس مزحة، ويجب ان يتوافر ويحتاج الى حماية امنية لكي لا يصادر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام