النائب الحاج حسن: لحسم موضوع فتح الاعتمادات وموضوع رفع الدعم عن المحروقات وحسم موضوع تتبع المازوت من المصدر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2021 - 12:02

النائب الحاج حسن: لحسم موضوع فتح الاعتمادات وموضوع رفع الدعم عن المحروقات وحسم موضوع تتبع المازوت من المصدر

منذ 19 mins 17 August، 2021
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