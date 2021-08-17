نيوزيلندا سجلت أول إصابة محلية بكوفيد منذ ستة أشهر

سجلت نيوزيلندا اليوم أول إصابة محلية بكوفيد-19 منذ ستة أشهر، ما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير لمنع تفشي محتمل للوباء، بحسب ما افادت وكالة “فرانس برس”.

وتأكدت إصابة شخص بالفيروس في أوكلاند، كبرى مدن البلاد، من دون تحديد مصدر العدوى بعد، بحسب وزارة الصحة.

ومن المقرر أن ينعقد مجلس الوزراء اليوم لاتخاذ قرار حول التدابير التي ستفرض بعد رصد أول إصابة بكوفيد-19 في أوساط السكان منذ 28 شباط.

وأشارت الوزارة إلى أن “استجابة حازمة وسريعة هي أفضل وسيلة للحد من أي انتشار محتمل، والمطلوب من الجميع لزوم الهدوء وتحمل المسؤولية إلى حين جمع المزيد من المعلومات حول حال محتملة”، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية