وكالة الصحافة الفرنسية: إجلاء الآلاف بعد اتساع نطاق حرائق الغابات في جنوب فرنسا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2021 - 10:00

وكالة الصحافة الفرنسية: إجلاء الآلاف بعد اتساع نطاق حرائق الغابات في جنوب فرنسا

منذ 2 ساعة 17 August، 2021
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