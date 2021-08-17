عناوين وأسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 17 آب 2021

العناوين

الأخبار:

– مجزرة عكار: «المستقبل» يستعجل التسييس!

– «الطاقة» لن تصدر جدول أسعار المحروقات بلا موافقة استثنائيّة

– الحريري «يفركش» الحكومة

– العراق يُحدّد موعد شحنة الفيول الأولى: ما بين 3 و5 أيلول.

البناء:

– بايدن يعترف بفشل الحملة العسكرية لتغيير العالم… و«المجتمع المدني» الأفغاني يتعلق بدواليب الطائرات.

– تل أبيب وواشنطن وباريس ولندن وبرلين تبكي الهزيمة… وموسكو وطهران وبكين وإسلام أباد تستعد

– السيد نصرالله وفيروزنيا: المحروقات قريباً .

الديار:

– عكار تلملم «اشلاء» ضحايا المجزرة…تحذيرات امنية من «الانهيار الشامل».

– « مضبطة» اتهام السيد نصرالله تحرك شيّا: تحذير من التعاون النفطي مع ايران !

– تعقيدات حول حصة «المردة» والاشتراكي» تعيد مفاوضات بعبدا الى «الحذر»

اللواء:

– الحكومة تتعثّر.. وشيا على خط التأليف ونفط حزب الله!

– النكبات تتوالى وعون «لا يهتز».. وجرائم المحروقات من الفوضى إلى التهريب والتخزين

– البنتاغون ينظم عملية إجلاء الدبلوماسين من مطار كابول وسط فوضى

– الاحتلال يرتكب مجزرة توقع ٤ شهداء فلسطنيين في جنين

الجمهورية:

– عنوان المرحلة: تصفية الحسابات

– الأمن الغذائي في خطر

– لبنان وسياسة بايدن الخارجية

– جنبلاط أرفض الدعوات لاستقالة عون

– المهمة الثالثة ثابتة ومن بعدها الطوفان

النهار:

– انفجار التليل الكارثي… لا يستولد الحكومة!

– الأزمة تتفاقم… البواخر تنتظر….. والمحروقات الإيرانية وصلت

– أفغانستان في قبضة طالبان. وواشنطن ترفض المقارنة بسابقون.

الاسرار

البناء:

– قالت مصادر سياسية إنّ إعلان السيد حسن نصرالله انّ استيراد البنزين والمازوت من إيران إلى الأسواق اللبنانية بات مسألة أيام كان وراء الحركة الأميركية لاستعجال تأليف الحكومة أملاً بأن تشكل الحكومة عائقاً أمام الخطوة التي يخشاها الأميركيون كثيراً…

– توقعت مصادر عراقية جولة تصعيد مفتوحة بوجه الاحتلال الأميركي على خلفية استثمار نتائج الارتباك الأميركي بعد هزيمة أفغانستان وفتح الطريق نحو جعل الانسحاب باباً حتمياً أمام الرئيس جو بايدن لتفادي إحراج كبير…

اللواء:

– تخوفت مصادر دبلوماسية من انعكاسات مباشرة لسيطرة طالبان في أفغانستان على الاستقرار في لبنان..

– تساءل قطب نيابي عن وحدة المعايير عند باسيل: فهو لا يريد شراكة أحد في تسمية المسيحيين ويضع فيتو ويقترح أسماء لممثلي طوائف أخرى!

– بعض محطات المحروقات في بيروت تدار من قبل جهات مافيوية فهي تمتنع عن تعبئة السيارات وتعطي الأفضلية للغالونات على أساس ٢٥٠٠٠٠ ليرة لكل غالون ٥ أو ١٠ ليتر وللمحظوظين فقط؟

الجمهورية:

– اشتكى أحد الوزراء من أنه دفع نحو ٢٠٠ مليون ليرة لإجراء تصليحات ودفع تعويضات لجيرانه في المبنى الذي يقيم فيه نتيجة أضرار تعرض لها هذا المبنى نتيجة أحداث حصلت أخيراً.

– يتردد أن أحد رؤساء مجالس الإدارة في مؤسسة عامة إستطاع تكوين ثروة خلال الأزمة وهو لم يداوم يوماً في المؤسسة.

– أكد مرجع بارز أنه على علم بالجهات وراء من يحاولون عند كل محطة إقتحام مؤسسة تعتبر رمزاً وطنياً وكم يدفع بهم ومن أين يستقدمون وبأي وسائل نقل.

المصدر: صحف