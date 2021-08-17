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August 17 2021 - 03:54

بالصور | تواصل احياء المراسم العاشورائية في كربلاء المقدسة

منذ 1 ساعة 17 August، 2021
احياء المراسم العاشورائية في كربلاء المقدسة
العراق - عربي وإقليمي

يواصل المؤمنون إحياء المراسم العاشورائية في العتبة الحسينية في كربلاء، مع اقتراب يوم العاشر من محرم، ذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع) وأصحابه وأهل بيته، في واقعة الطف. وتقام المراسم بحضور حاشد، حيث يتلو المؤمنون سيرة سيد الشهداء، ويرددون اللطميات من وحي المناسبة.

ويحيي المسلمون حول العالم ذكرى استشهاد الامام الحسين بن علي (ع) مع أهل بيته وأصحابه، وسبي نسائه، في واقعة الطف بكربلاء سنة 61 للهجرة (680 ميلادي)، ويستمر الإحياء طوال الايام العشرة الاوائل من شهر محرم، على ان يتم احياء يوم العاشر بقراءة المصرع الحسيني وإقامة المسيرات الحاشدة.

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المصدر: يونيوز

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