يمق ناشد المسؤولين ضرورة تأمين المحروقات للمستشفيات والطواقم العاملة فيها وفتح الطرقات

ناشد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، المسؤولين والاجهزة الامنية وموزعي واصحاب المحطات “ضرورة تأمين البنزين للأطباء والممرضين وموظفي المستشفيات في طرابلس، لكي يتمكنوا من القيام بمهامهم وواجباتهم الإنسانية”، وقال: “من موقعي كرئيس ثاني أكبر بلدية في لبنان، وطبيب في معظم مستشفيات طرابلس، أناشد من بيدهم الأمر عن قطاع المحروقات الاخذ بعين الاعتبار ضرورة تأمين حاجات القطاع الصحي، وتأمين مستلزمات الأطباء والمستشفيات حرصا على صحة المرضى، وتأمين البنزين والمازوت والكهرباء للمستشفيات والطواقم العاملة فيها”.

ودعا يمق الى “فتح الطرقات المؤدية الى المستشفيات ليتمكن الأطباء والممرضين والمرضى اليها، لتلبية الحالات الطارئة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام