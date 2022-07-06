في “الخط الساخن”: إنهيار مبنى “ضهر المغر”.. كابوس يهدد مئات المباني بطرابلس

أكد رئيس الهيئة العليا للإغاثة في لبنان اللواء الركن محمد خير في حديث له خلال “الخط الساخن” ضمن “برنامج نهار” على شاشة قناة المنار إن “مسؤولية الهيئة العليا للإغائة تقتضي التدخل عند وقوع الحادثة وليس قبلها”، ولفت الى ان “البلديات هي الجهة الرسمية المعنية بعمليات الكشف والمسح الهندسي على المباني المتصدعة ضمن النطاق البلدي”.

من جهته، إستغرب رئيس بلدية طرابلس رياض يمق خلال “الخط الساخن” مماطلة الجهات الرسمية بعدم إقرار خطة شاملة لمعالجة أزمة المباني الآيلة للسقوط قبل إنهيار مبنى “ضهر المغر”، وحذر “من إنهيار حي سكني كامل في المدينة”.



هذا واشار يمق الى ان “آلاف المباني السكنية آيلة للسقوط في محافظة الشمال، والمئات منها في مدينة طرابلس”.

المصدر: قناة المنار