البنتاغون: القوات الأمريكية سترد على أي تهديد أو هجوم يستهدفها في أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2021 - 19:48

البنتاغون: القوات الأمريكية سترد على أي تهديد أو هجوم يستهدفها في أفغانستان

منذ 57 mins 16 August، 2021
أخبار موقع المنار

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