الوزير حسن: الخوف من فقدان المازوت والادوية لمعالجة مصابي التليل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2021 - 10:20

الوزير حسن: الخوف من فقدان المازوت والادوية لمعالجة مصابي التليل

منذ 19 mins 16 August، 2021
الوزير حمد حسن
لبنان

لفت وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن الى أن “حصيلة ضحايا إنفجار التليل هو 27 ضحية، لكن هناك أشلاء لبعض الجثامين لم يتم التعرف عليها حتى الآن ، فيما الحالات الحرجة 7”.

وأشار في حديث اذاعي الى “إجلاء 3 مصابين بحروق بالغة أمس لمعالجتهم في مستشفيات اسطنبول، بعدما إرتأى الفريقان الطبيان اللبناني والتركي عدم نقل مصاب رابع لأن هناك خطرا على حياته، فأعيد نقله الى مستشفى الجعيتاوي”.

ونوه الوزير حسن بكفاية الأطقم الطبية في لبنان، وقال “الخوف من فقدان المازوت والأدوية والمستلزمات الضرورية لمعالجة المصابين هو هاجسنا الآن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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