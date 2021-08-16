النائب عاصم عراجي: على قيادة الجيش اللبناني عند مصادرة المحروقات المخزنة بالمحطات والمستودعات تقديمها الى المستشفيات التي تعاني من نقص بالمازوت وذلك لخطورة توقف انتاج الكهرباء على حياة المرضى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2021 - 10:20

النائب عاصم عراجي: على قيادة الجيش اللبناني عند مصادرة المحروقات المخزنة بالمحطات والمستودعات تقديمها الى المستشفيات التي تعاني من نقص بالمازوت وذلك لخطورة توقف انتاج الكهرباء على حياة المرضى

منذ 49 mins 16 August، 2021
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