النائب عاصم عراجي: على قيادة الجيش اللبناني عند مصادرة المحروقات المخزنة بالمحطات والمستودعات تقديمها الى المستشفيات التي تعاني من نقص بالمازوت وذلك لخطورة توقف انتاج الكهرباء على حياة المرضى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2021 - 10:20
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الأمين العام لحزب الله: نتوجه لأهلنا في عكار ولقيادة الجيش اللبناني لنعزيهم بالشهداء المظلومين ونعبر عن مواساتنا لما جرى
السيد حسن نصرالله: نحن نضع أنفسنا وإمكانياتنا ومؤسساتنا في خدمة أهلنا في عكار وفي خدمة الوزارات المعنية
السيد نصرالله: هذه الحادثة المأساوية يجب أن تشكل عاملاً حاسماً في الضغط على المعنيين من أجل تشكيل حكومة
السيد نصرالله: شكلوا حكومة خلال يومين أو ثلاثة وغير ذلك سيكون الجميع يرتكبون جريمة بحق هذا البلد
السيد نصرالله: مصيبتنا في لبنان أنه لدينا حصار وعقوبات خارجية ولدينا فشل داخلي وعجز في السلطة التي يجب أن تتحمل مسؤولية
السيد نصرالله: الذين احتكروا المازوت والبنزين وباعوه في السوق السوداء بأسعار غالية هم خونة ومجرمون بحق ناسهم وشعبهم
السيد نصرالله: كنا نفضل أن تشتري الدولة اللبنانية المحروقات من إيران لكنها لا تريد ذلك لأن هناك "حسابات الأميركيين"
السيد نصرالله: أؤكد لكم أننا إن شاء الله سنأتي بالبنزين والمازوت من إيران قطعاً وسأقول لكم في الأيام القادمة متى ستصل
السيد نصرالله: لن يدخل المازوت والبنزين المستقدم من إيران إلى لبنان في الليل بل سيدخل جهاراً نهاراً
السيد نصرالله: المعركة القائمة سنتمكن من تجاوزها والانتصار وستخرج أميركا وأدواتها كما في المعارك السابقة مهزومين مذلولين
الجيش اللبناني: حصيلة الإصابات النهائية للعسكريين في انفجار تليل بلغت 24 عنصراً توفي منهم 2 و11 إصابتهم حرجة و4 مفقودين
صحيفة الشرق الأوسط السعودية: رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية اجتمع في بيروت مع قائد الجيش وعدد من قادة الأجهزة الأمنية
مؤسسة كهرباء لبنان: انقطاع عام للتيار الكهربائي بسبب انخفاض الذبذبة مرجح ان يكون ناتجاً عن التعديات على محطات التحويل
وزارة الصحة العامة: تسجيل 1515 إصابة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
وزارة التربية تعلن تأجيل إصدار نتائج الامتحانات الرسمية إلى بعد ظهر الثلاثاء بسبب الحداد العام على ضحايا انفجار عكار
فلسطين المحتلة: 4 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في مخيم جنين عقب اقتحامه فجر الإثنين
الجهاد الاسلامي توجه بالتحية الى مقاومي جنين وشددت على أن دماء الشهداء الطاهرة هي وقود ثورة لا تنتهي الا بزوال الاحتلال
حركة حماس تنعي شهداء جنين وتؤكد أن الفعل البطولي من الشباب الثائر في الضفة الغربية لن يتوقف إلا بطرد الاحتلال
الرئاسة الفلسطينية تستنكر الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال في جنين وتؤكد أن هذه السياسة ستؤدي لانفجار الأوضاع
مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى بدعم ومساندة شرطة الاحتلال وينفذون جولات استفزازية في باحاته
سلطات مطار كابل: إلغاء كل الرجلات التجارية من المطار بسبب الفوضى الحاصلة
القوات الأميركية تطلق النار في مطار كابل لمنع الأفغان من ركوب الطائرات العسكرية ومعلومات عن سقوط عدد من القتلى
علي شمخاني: التصريحات الحزينة لوزير الدفاع الافغاني تجسد الاحتلال الامريكي الذي استغرق 20 عاما لافغانستان
الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي: ما يحدث في أفغانستان يعيد إلى الأذهان انسحاب أميركا من فيتنام عام 1975
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
رويترز: قادة طالبان يقولون انهم سيطروا على القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية
نائب الرئيس الأفغاني السابق عبدالله عبدالله: الرئيس أشرف غني غادر أفغانستان
وزير الدفاع الأفغاني: الرئيس أشرف غني قيد أيدينا وراء ظهورنا وباع الوطن وغادر البلاد
دائرة الحماية المدنية في هايتي: ارتفاع حصيلة زلزال أمس الى 724 قتيلاً وأكثر من 2800 جريح
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
النائب عاصم عراجي: على قيادة الجيش اللبناني عند مصادرة المحروقات المخزنة بالمحطات والمستودعات تقديمها الى المستشفيات التي تعاني من نقص بالمازوت وذلك لخطورة توقف انتاج الكهرباء على حياة المرضى
منذ 49 mins
16 August، 2021
احتكار المازوت
الجيش اللبناني
المستشفيات في لبنان
النائب عاصم عراجي
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