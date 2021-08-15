روسيا تعرب عن استعدادها للتعامل مع حكومة انتقالية في أفغانستان

أكد مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الروسية استعداد موسكو للتعامل مع حكومة انتقالية أفغانية، لافتا إلى أن روسيا لم تعترف بشرعية سلطة “طالبان”.

وفي تصريحات صحفية قال ضمير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير قسم آسيا الثاني بالخارجية الروسية: “كنا ندعو دوما لتشكيل حكومة انتقالية في أفغانستان، وبالطبع سوف نتعامل معها”.

وأضاف كابولوف ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة للاعتراف بشرعية حكومة “طالبان” حال انتقال السلطة بطريقة سلمية في أفغانستان “لم نعترف بها بعد، ولكن كل شيء في أوانه ومن يعش يرى”.

وأكدت السفارة الروسية في كابل استعداد موسكو للتعامل مع حكومة انتقالية في أفغانستان حيث أعلن رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله اليوم الأحد أن رئيس الدولة أشرف غني استقال من منصبه وغادر البلاد.

المصدر: روسيا اليوم