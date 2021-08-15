الرئيس دياب: ما حصل في عكار مأساة تسبب بها الفساد

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب سلسلة اتصالات لمتابعة كارثة انفجار بلدة التليل في عكار، وأوعز إلى الوزراء المعنيين بالاستنفار الكامل، كما طلب من الهيئة العليا للاغاثة العمل فورا على تقديم كل مساعدة ممكنة.

ورأى في بيان أن “ما حصل في بلدة التليل في عكار هو مأساة إنسانية تسبب بها الفساد الذي بدأ ينهش الكرامة الإنسانية بعدما قضى على مقدرات الوطن، لقد آن الأوان ليقظة ضمير تنقذ اللبنانيين من تداعيات الارتطام الكبير الذي لطالما حذرنا من مخاطره المخيفة، رحم الله الشهداء وندعو للجرحى بالشفاء العاجل. الله يحمي لبنان واللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام