الرئيس دياب: ما حصل في عكار مأساة تسبب بها الفساد – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2021 - 12:26

الرئيس دياب: ما حصل في عكار مأساة تسبب بها الفساد

منذ 58 mins 15 August، 2021
الرئيس دياب
لبنان

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب سلسلة اتصالات لمتابعة كارثة انفجار بلدة التليل في عكار، وأوعز إلى الوزراء المعنيين بالاستنفار الكامل، كما طلب من الهيئة العليا للاغاثة العمل فورا على تقديم كل مساعدة ممكنة.

ورأى في بيان أن “ما حصل في بلدة التليل في عكار هو مأساة إنسانية تسبب بها الفساد الذي بدأ ينهش الكرامة الإنسانية بعدما قضى على مقدرات الوطن، لقد آن الأوان ليقظة ضمير تنقذ اللبنانيين من تداعيات الارتطام الكبير الذي لطالما حذرنا من مخاطره المخيفة، رحم الله الشهداء وندعو للجرحى بالشفاء العاجل. الله يحمي لبنان واللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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