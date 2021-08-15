وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد شهداء انفجار التليل الى 28 شخصا – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 15 2021 - 12:26
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
15 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
وزراة الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد شهداء انفجار التليل إلى 28 شخصا
الوزير حسن: نحن بحاجة إلى اجلاء بعض الحالات الحرجة إلى الخارج لان هناك شح في مستلزمات معالجة وضعهم
الوزير حسن: نتابع كل حالات الجرحى وعامل الوقت مهم جدا لمعالجتهم
الرئيس عون يعرب عن المه الشديد على ضحايا انفجار خزان المحروقات في عكار
الرئيس عون طلب استنفار القوى والاجهزة الامنية والصحية في المنطقة والعمل على نقل المصابين
الرئيس عون طلب من القضاء المختص اجراء التحقيقات اللازمة لكشف الملابسات التي ادت لوقوع الانفجار في عكار
الرئيس بري: فجر أسود ودام جديد في تاريخ لبنان واللبنانيين وهذه المرة من عكار الحرمان من بلدة التليل
الرئيس بري: بلدة التليل فجعت وفجع معها كل اللبنانيين بسقوط العشرات من خيرة أبنائها وأبناء عكار شهداء وجرحى
الرئيس بري: أمام هذه المأساة الوطنية نتقدم من أبناء عكار ومن أهالي التليل ومؤسسة الجيش ومن ذوي الشهداء بأحر التعازي
الرئيس حسان دياب: إن ما حصل في التليل في عكار هو مأساة إنسانية تسبب بها الفساد
الرئيس حسان دياب: لقد آن الأوان ليقظة ضمير تنقذ اللبنانيين من تداعيات الارتطام الكبير الذي طالما خذرنا من مخاطره
اللواء خير من مستشفى السلام: ما حصل كارثة وأوجه نداء لكل المستشفيات المتخصصة بالحروق لتقديم المساعدة
الجيش اللبناني: قرابة الساعة الثانية فجرا انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل في عكار
الجيش اللبناني: توقيف ابن صاحب قطعة الأرض التي انفجر فيها خزان الوقود في بلدة التليل في عكار
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: المشكلة المالية والاقتصادية يمكن أن يحلها اللبنانيون لوحدهم إذا ما التزموا شروط الحل
السيد هاشم صفي الدين: المقاومة هي عظمة لبنان واستقلاله وليس هناك من مستقبل دون هذا الشعب ودون هذا الكبرياء والعنفوان
السيد صفي الدين: هناك نقاط ضعف وهناك من فتح المنافذ لأمريكا في لبنان ونحن نعتقد أن أصل هذه المشكلة هي لبنانية
مصادر فلسطينية: إندلاع مواجهات في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية ونجاة مجموعة من الشبان من كمين لجنود الإحتلال في المكان
وكالة الصحافة الفرنسية: طالبان تسيطر على مزار شريف كبرى مدن الشمال الأفغاني
بايدن يرفع عديد القوات الأميركية المرسلة إلى أفغانستان لخمسة آلاف محذّرا طالبان من عرقلة إنهاء المهمة الأميركية هناك
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
المركز الأميركي للجيوفيزياء: تحذير من تسونامي بعد زلزال ضرب هايتي بقوة 7.2 درجة جنوب غرب العاصمة بور او برانس
الرئيس حسان دياب: إن ما حصل في التليل في عكار هو مأساة إنسانية تسبب بها الفساد
الرئيس حسان دياب: لقد آن الأوان ليقظة ضمير تنقذ اللبنانيين من تداعيات الارتطام الكبير الذي طالما خذرنا من مخاطره
الرئيس بري: أمام هذه المأساة الوطنية نتقدم من أبناء عكار ومن أهالي التليل ومؤسسة الجيش ومن ذوي الشهداء بأحر التعازي
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مقتل شخصين وجرح 17 في انفجار وقع على متن حافلة في فوروني غرب روسيا
ارتفاع حصيلة الفيضانات في تركيا إلى 27 قتيلاً على الأقل وعمليات البحث متواصلة عن شخص مفقود
فرق الإطفاء اليونانية تعلن أنها سيطرت على الحرائق التي دمرت أكثر من 100 ألف هكتار في البلاد منذ نهاية الشهر الماضي
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد شهداء انفجار التليل الى 28 شخصا
منذ 2 ساعة
15 August، 2021
عاجل
انفجار التليل
مأساة التليل
وزارة الصحة اللبنانية
التعليقات
ذات صلة
اللواء خير: اتصالات مع تركيا ومصر لنقل الحالات الخطرة
الاهالي اقتحموا منزل صاحب الارض
الرئيس دياب: ما حصل في عكار مأساة تسبب بها الفساد
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}