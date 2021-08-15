وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد شهداء انفجار التليل الى 28 شخصا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2021 - 12:26

وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد شهداء انفجار التليل الى 28 شخصا

منذ 2 ساعة 15 August، 2021
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