سلطات هايتي: 29 قتيلا على الأقل جراء الزلزال – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2021 - 21:02
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الرئيس عون وجه رسالة لمجلس النواب بواسطة الرئيس بري لمناقشة الأوضاع بعد قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم
الرئيس عون: أي موقف أو قرار إصلاحي اتخذناه جوبه بعراقيل جمة لم يكن هدفها إلا وضع العصي بالدواليب لغايات مكشوفة
الرئيس عون: مسار تشكيل الحكومة العتيدة سالك وآمل أن يخرج الدخان الأبيض قريبا
الرئيس عون: قراري الراسخ هو تحمل مسؤولياتي الكاملة في مواجهة الصعوبات مهما بلغ حجم العراقيل
الجيش اللبناني: عمليات دهم المحطات المقفلة تتواصل بحيث تتم مصادرة المواد المخزنة من بنزين ومازوت
الجيش اللبناني: الجيش صادر كميات من مادتي المازوت والبنزين بعد ضبطها في عدد من المحطات المقفلة
أمن الدولة: سنقوم بمداهمة المحطات في كافة المناطق اللبنانية والتحقق من مخزونها ومصادرته
نقيب اصحاب الشركات المستوردة للنفط: اتفاق يقضي باحتساب المخزون الموجود لدى الشركات المستوردة للنفط على سعر الـ3900 ليرة
حاكم مصرف لبنان: لن نتراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات إلا بقانون يسمح باستخدام الاحتياطي الإلزامي
وزارة الصحة العامة: تسجيل 1498 إصابة و5 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
المفتي قبلان: العين على بيئة المقاومة وسلاحها وبلدها وانتصار تموز وسيهزمون كما هزموا بالسابق
مصادر فلسطينية: إندلاع مواجهات في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية ونجاة مجموعة من الشبان من كمين لجنود الإحتلال في المكان
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع (سكان إيغل Scan Eagle)
العميد سريع: إسقاط طائرة التجسس الأمريكية تم بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مأرب
"سانا": القوات الأمريكية تنفذ إنزالا جويا في ريف دير الزور الغربي وتختطف مدنيا
خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي: القوات العراقية تطلق عملية أمنية واسعة شمالي بغداد
الجيش المصري: مقتل واصابة 9 عسكريين خلال اشتباكات مسلحة وسط محافظة سيناء مع عناصر مسلحة
عباس عراقجي: بريطانيا تحاول ابتزاز إيران بخصوص استرجاع الأموال الإيرانية التي بقيت بحوزتها أكثر من 40 عاما
المتحدث باسم حركة طالبان: مقاتلونا سيطروا على مركز ولاية بكتيكا جنوب شرقي أفغانستان
كندا تعلن أنّها ستستقبل ما يصل إلى 20 ألف لاجئ أفغاني بينهم نساء وعاملون في الحكومة وأقلّيات مضطهدة وصحافيّون
الاعلام الياباني: إجلاء عاجل لـ 1.7 مليون شخص في اليابان بسبب الأمطار
وكالة الطوارئ والكوارث التركية: عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الطينية في الساحل التركي ارتفع إلى 51 شخصا على الأقل
وزارة الدفاع الروسية: مقتل 5 عسكريين روس و3 أتراك جراء تحطم طائرة إطفاء روسية خلال مشاركتها في إخماد حرائق جنوب تركيا
المركز الأميركي للجيوفيزياء: تحذير من تسونامي بعد زلزال ضرب هايتي بقوة 7.2 درجة جنوب غرب العاصمة بور او برانس
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الخارجية الأميركية تعلن أنها ستوفد جيفري فيلتمان إلى إثيوبيا هذا الأسبوع للمطالبة بإنهاء القتال في منطقة تيغراي
ارتفاع حصيلة الفيضانات في تركيا إلى 27 قتيلاً على الأقل وعمليات البحث متواصلة عن شخص مفقود
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مقتل شخصين وجرح 17 في انفجار وقع على متن حافلة في فوروني غرب روسيا
ارتفاع حصيلة الفيضانات في تركيا إلى 27 قتيلاً على الأقل وعمليات البحث متواصلة عن شخص مفقود
فرق الإطفاء اليونانية تعلن أنها سيطرت على الحرائق التي دمرت أكثر من 100 ألف هكتار في البلاد منذ نهاية الشهر الماضي
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
سلطات هايتي: 29 قتيلا على الأقل جراء الزلزال
منذ 1 ساعة
14 August، 2021
زلزال هايتي
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