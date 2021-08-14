الشيخ دعموش: اجراء حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات خاطىء ومستبد وخطير

أشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش، خلال المجلس العاشورائي الذي ينظمه حزب الله في بلدة بنت جبيل، الى ان “الهدف من الحملة الاعلامية المأجورة على حزب الله هذه الايام هو التأثير على بيئة المقاومة وضرب ثقة الناس بها”، مشددا على ان” شعبنا الذي اعطى دماءه وصبر وتحمل على مدى كل العقود الماضية الى جانب المقاومة لا يمكن ان يتأثر بهذا المستوى من التجني عليها او يستسلم لما يريده العدو”.

وأكد ان “الذين يرمون باحقادهم على المقاومة وحزب الله لن يحصلوا سوى على نتيجة واحدة هي الفشل والاحباط والخيبة كما في كل محاولاتهم السابقة ولن تتأثر المقاومة ولا شعب المقاومة بالاتهامات والمواقف التي تساق ضدها، كما لن يغير ذلك في مسارها ومواقفها”.

وفي اشارة الى الوضع المالي والمعيشي، قال الشيخ دعموش “كان الناس ينتظرون اجراءات تخفف من معاناة الناس وآلامهم لا ان تزيد في معاناتهم”، مشددا على ان “اجراء حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات هو اجراء خاطىء ومستبد وخطير يزيد من معاناة الناس ويضاف الى جملة الاجراءات والسياسات المالية والاقتصادية الخاطئة التي اوصلت البلد الى ماوصل اليه معتبرا: ان الحاكم يتحمل كامل المسؤولية عن التداعيات التي يمكن ان تنجم عن هذا الإجراء خصوصا انه يأتي قبل طرح اية بدائل او خطط تراعي متطلبات الناس وحاجاتهم”.

المصدر: موقع المنار