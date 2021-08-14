القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة تجسس تابعة لقوى العدوان السعودي في أجواء مارب

أسقط مقاتلو الجيش اليمني واللجان الشعبية طائرة تجسسية أمريكية جديدة من نوع سكان إيغل Scan Eagle تابعة لقوى العدوان السعودي بصاروخ أرض جو.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، صباح اليوم السبت، تمكن الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع سكان إيغل Scan Eagle بصاروخ أرض جو، ذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب.

وأكد العميد يحيى سريع أن عملية الاستهداف موثقة بعدسة الإعلام الحربي وسوف يتم بث مشاهد حطام الطائرة لاحقا.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني