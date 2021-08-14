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August 14 2021 - 07:16

الأزهر يعلن موقفه من وشم “التاتو”

منذ 18 mins 14 August، 2021
Azhar Tatoo
ثقافي وديني - صفحات منوعة

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن وشم “التاتو” محرم شرعا وأنه “كبيرة من كبائر الذنوب” إلا في حالتين فقط، كأن يكون علاجا لمرض أو مرسوما بالحناء.
وقال مركز الأزهر للفتوى: “صورة الوشم (التاتو) المعاصرة تكون بإدخال أصباغ إلى طبقات الجلد الداخلية بوخز إبرة موصولة بجهاز صغير، يحمل أنبوبا يحتوي على صبغة ملونة، وفي كل مرة تغرز الإبرة في العضو الموشوم تدخل قطرة صغيرة من الحبر إلى طبقات الجلد الداخلية وتختلط بالدم، ومن ثم يبقى أثر هذه العملية مدى الحياة، أو يظل مدة 6 أشهر فأكثر”.
وأضاف: “حكم الوشم هو الحرمة، وأن بعض الفقهاء عد الوشم كبيرة من كبائر الذنوب”، مشيرا إلى أن “حكم الحرمة عام يشمل الرجال والنساء على السواء”.
وأوضح أن “الوشم ينقل الأمراض التي تنتقل عن طريق الدم كفيروس الكبد الوبائي، وفيروس نقص المناعة البشرى المعروف بـ(الإيدز)، في حال تلوث الآلات المستخدمة”.
واستثنت الفتوى من حكم حرمة الوشم حالتان، هما إذا تعين “التاتو” علاجا لأحد الأمراض، مع وجود ضرورة ملحة للوشم بحيث لم يجد المريض بديلا عنه مباحا، وكان فعله بقدر إزالة الضرر، مثل رد شكل الجلد إلى طبيعته بعد أن غيره حرق أو أحد الأمراض الجلدية كالبهاق، ولتخفيف التشويه بوشم أظافر لمن بترت أطراف أصابعه، وفي علاج بعض حالات الصلع والوحمات”.
أما الحالة الثانية المستثناة من فتوى التحريم فهو الوشم المؤقت على سطح الجلد الخارجي سواء بالحناء، أو بأقلام التحديد غير الدائمة، سهلة الإزالة.

المصدر: مواقع اخبارية

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