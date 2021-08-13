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August 13 2021 - 00:10

بيان اجتماع الدوحة حول التسوية في أفغانستان: لوقف العنف والتعجيل في عملية السلام

منذ 1 ساعة 12 August، 2021
الحكومة الأفغانية وطالبان تواصل محادثات السلام في الدوحة
الحكومة الأفغانية وطالبان تواصل محادثات السلام في الدوحة
عربي وإقليمي - قطر

اتفق المجتمعون في العاصمة القطرية الدوحة على ضرورة تعجيل عملية السلام في البلاد، وحثوا الحكومة وحركة طالبان على خطوات بناء الثقة.

وجاء في البيان الختامي للاجتماع: “أجمع المشاركون على ضرورة حث الحكومة وطالبان على تعجيل عملية السلام بناء على أسس المفاوضات، وقيام الجانبين على اتخاذ الخطوات لبناء الثقة، ووقف العنف والعجمات بشكل فوري”.

وتابع البيان: ” يدعو المشاركون إلى آلية لتقديم حكومة تمثيلية، واتفقوا على أهمية عدم اتخاذ أفغانستان بمثابة قاعدة تهدد أمن الدول الأخرى”. والتزم المشاركون على أهمية مساعدة إعادة إعمار أفغانستان عقب التسوية وعبروا عن دعمهم لجهود دولة قطر في عملية السلام الأفغانية.

المصدر: سبوتنيك

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