الحشد الشعبي والجيش العراقي يشرعان بعملية تفتيش وتأمين شمال ناحية جلولاء بمحافظة ديالى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2021 - 14:52

الحشد الشعبي والجيش العراقي يشرعان بعملية تفتيش وتأمين شمال ناحية جلولاء بمحافظة ديالى

منذ 56 mins 12 August، 2021
شمال ناحية جلولاء
العراق - عربي وإقليمي

أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي العراقي السيد طالب الموسوي الخميس انطلاق عملية امنية لتفتيش وتأمين شمال ناحية جلولاء في ديالى. وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “قوات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش انطلقت صباح اليوم من محورين لتفتيش وتامين زور الشيخ بابا شمال ناحية جلولاء ونهر الوند بضفتيه الشمالية والجنوبية من اوكار العدو”.

وبيّن الموسوي أن “العملية تهدف لتأمين المواكب الحسينية في قضاء خانقين والمناطق المحيطة به من أي تحرك او نشاط للعدو قد يطال المواطنين وبمشاركة الألوية ( 28 -110 – 20 – 23 ) للحشد الشعبي وقطعات من الجيش”.

المصدر: قناة الغدير الفضائية

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