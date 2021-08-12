اللواء سلامي يؤكد تعبئة كل الجهود الوطنية لمكافحة كورونا في البلاد

أكد القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي على “توجيه الدعوة الوطنية لمشاركة المواطنون كلهم في الجهود الرامية لمكافحة مرض كورونا”، قائلاً إنه “يجب تشكيل مقرات مكافحة كورونا في جميع المحافظات”. جاء ذلك في تصريح ادلى به اللواء سلامي الخميس خلال اجتماع جرى بحضور وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي سعيد نمكي وقائد تعبئة المستضعفين العميد غلام رضا سليماني ومشاركة رؤساء جامعات العلوم الطبية وقادة حرس الثورة في المحافظات عبر الفيديوكونفرانس.

واشار الى أن هذا الاجتماع “عقد اثر توجيهات سماحة قائد الثورة التي ادلى بها امس الاربعاء”، لافتاً إلى أن تصريحات الامام الخامنئي “تشكل جدول أعمال الجهاد الوطني لمواجهة كورونا”. وأكد أنه “علينا ألا نسمح لهذا المرض القابل للسيطرة أن يستلب منا اعزاءنا”، مؤكداً أنه “علينا أن تكون لنا بداية من جديد لمواجهة كورونا وأن نوجه دعوة وطنية ليدخل المواطنون كلهم الى الساحة”. وصرّح القائد العام للحرس بان الشعب الايراني تجاوز أصعب الأزمات، داعياً قادة الحرس الثوري في المحافظات لتشكيل مقرات “الامام الرضا (رض)” ومراجعة المنازل والحيلولة دون تنقل المواطنين حد الامكان منعاً لانتقال الفيروس.

ورأى اللواء سلامي التزام القواعد الصحية العنصر الأكثر تأثيراً الذي يمكنه الى جانب سائر العناصر السيطرة على المرض.

المصدر: فارس