الدفاعات الجوية الايرانية تطلق تحذيراً لطائرة مسيرة اميركية

أطلقت الدفاعات الجوية الايرانية انذاراً تحذيرياً لطائرة مسيرة اميركية كانت تحلق في أجواء مضيق هرمز في وقت مبكر من فجر الخميس. ونشرت الأجهزة الأمنية الايرانية مشاهد تظهر توجيه عناصراً لدفاع الجوي الايراني تحذيراً مقتضباً لطائرة مسيرة تابعة للجيش الأميركي من طراز ام كيو تسعة وهي حلقت في محيط مضيق هرمز وبالقرب من الحدود الايرانية. واسقطت ايران عدداً من الطائرات المسيرة الأميركية كانت آخرها عام الفين وتسعة عشر عندما استهدفت طائرة غلوبال هاوك العملاقة بعد خرقها للأجواء الايرانية وامتناعها عن الاستجابة للتحذيرات الصادرة من قبل الدفاعات الجوية.

المصدر: فارس