الدبابير رغم وجودها المزعج لكنها جزء من نظام بيئي سليم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2021 - 08:36

الدبابير رغم وجودها المزعج لكنها جزء من نظام بيئي سليم

منذ 28 mins 12 August، 2021
Dababeer
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

اشارت ناديا ميشلر المتخصصة في الحيوانات البرية في منظمة “بيتا” للرفق بالحيوان  انه يكثر وجود الدبابير في أواخر الصيف. ويعد وجودها مزعجاً للغاية للكثيرين. لكن في الحقيقة، هي جزء لا يتجزأ من نظام بيئي سليم.

وأوضحت ميشلر أن الدبابير تسرع من عملية التحلل للأشجار القديمة وتنظم بشكل طبيعي القراد والذباب والناموس وتلقح النباتات مثل النحل. وفي حين أن الكثيرين يكرهونها فجميعنا يحتاج لها.

لا تحتاج الدبابير سوى إلى البروتين خلال تربية يرقاتها. ولكن في أواخر الصيف تبدأ على نحو خاص ودؤوب في البحث عن السكر وهو السبب في أنها تبدأ في الظهور في الحفلات التي تقام في حديقة المنزل أو الأماكن المفتوحة. ولكن هناك طرقاً لإبقاء الدبابير بعيدة بوسيلة صديقة للحيوان.

وتقول ميشلر إن وضع صحن من الفاكهة المختمرة على مسافة آمنة، على سبيل المثال، سوف يشتت تلك الحشرات. والعنب بصفة خاصة ملائم للغاية لجذب الدبابير.

 

المصدر: dpa

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