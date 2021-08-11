الرويشان: المبادرة الوطنية المتعلقة بمأرب مفتاح الحل والسلام في اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2021 - 22:58

الرويشان: المبادرة الوطنية المتعلقة بمأرب مفتاح الحل والسلام في اليمن

منذ 2 ساعة 11 August، 2021
الرويشان
اليمن - عربي وإقليمي

أكد نائب رئيس “الوفد الوطني اليمني المفاوض” الفريق جلال الرويشان أن “المبادرة الوطنية المتعلقة بمأرب مفتاح الحل والسلام في اليمن”.

وأشار الرويشان الأربعاء إلى أن “المبادرة وضعت المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي وأثبتت أن لا نوايا جادة لتحقيق السلام في اليمن”، وقال إن “الراعي الأمريكي للعدوان على اليمن والراعي الدولي لا يريد أي حل ولذلك نتوقع أن يستمر تجاهل المبادرة”.

ودعا الرويشان “الطرف الآخر في مأرب إلى استغلال المبادرة كفرصة وأن يتم البدء في نقاشها وتحويلها لخطوات عملية لإيصال الخدمات للناس وتحقيق الاستقرار”، وأوضح أنه “تم بحث موضوع عودة خدمة التيار الكهربائي من مأرب قبيل سنوات لكن القرارات الأممية والدولية عرقلت ذلك”.

المصدر: موقع انصار الله

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