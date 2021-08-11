وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس: طالبت مدير المخابرات المركزية الاميركية بتشديد الإجراءات ضد ايران في المجال الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2021 - 21:12

وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس: طالبت مدير المخابرات المركزية الاميركية بتشديد الإجراءات ضد ايران في المجال الدولي

منذ 1 ساعة 11 August، 2021
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