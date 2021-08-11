العدو الاسرائيلي يواصل سياسته بهدم ممتلكات الفلسطينيين بالاراضي المحتلة

يواصل العدو الاسرائيلي سياسته بهدم ممتلكات الفلسطينيين بالاراضي المحتلة.

وبالسياق، فقد هدمت قوات العدو الإسرائيلي الأربعاء مزرعة لتربية الدواجن في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، ومنزلا وبئرا ومنشآت زراعية شرق يطا جنوب الخليل الضفة المحتلة.

وفي بيت لحم بالضفة المحتلة، هدمت جرافات العدو مزرعة دواجن في منطقة عين جويزة شمال شرق قرية الولجة.

وفي الخليل، هدمت جرافات العدو بئرا لجمع مياه الامطار في منطقة خلة الضبع شرق يطا، تعود للمواطن فكري جبر دبابسة.

وفي وقت لاحق، هدمت قوات العدو غرفة زراعية من الصفيح للمواطن فؤاد العمور للمرة الثانية، ومنزلا تبلغ مساحته 100 متر مربع مملوك للمواطن محمد دبابسة ويؤوي أكثر من 12 فردا.

المصدر: فلسطين اليوم