حزب الله استقبل وفدا من القومي العربي في صيدا مهنئا بذكرى الإنتصار

استقبل المسؤول عن منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، في مقر الحزب في صيدا، وفدا من منظمة الشباب القومي العربي برئاسة عضو المجلس التنفيذي عبدالله حمود موجها “التبريك الى قيادة حزب الله في ذكرى الإنتصار عام 2006″، في حضور المسؤول عن شعبة صيدا عارف حميد والمسؤول عن شعبة عين ال حلوة علي الزينو وكوادر من الشباب القومي.

ولفت بيان للحزب إلى أن “اللقاء عرض للمستجدات السياسية في لبنان والمنطقة”. وتوجه الوفد بالتحية الى “مجاهدي المقاومة الإسلامية البواسل الذين وجهوا الصفعة المدوية الى العدو الإسرائيلي عبر الرد الإستراتيجي على الغارات الجوية على عدد من المناطق اللبنانية الأمر الذي أفقد العدو صوابه ومنعه من تحقيق أهدافه بكسر قواعد الردع والاشتباك وأعاد الامور الى ما كانت عليه سابقا”، مؤكدا “التمسك بالمقاومة خيارا وحيدا للتحرير الكامل وبالقضية الفلسطينية ومواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف تصفيتها”.

ونوه اللقاء بـ”حكمة قيادة المقاومة في تعاملها في ملفي خلدة وشويا الأمر الذي قطع الطريق وبشكل سريع وحاسم على أي استغلال لتلك الحوادث لضرب المقاومة واستدراجها الى الفتن الداخلية”.

وفي سياق آخر، عرض الوفد “النشاط الصحي والإجتماعي للجبهة الاجتماعية التابعة للمنظمة في سبيل حماية أهلنا ومجتمعنا من فيروس كورونا وفي التخفيف عنهم في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الضاغط”. وجرى بحث في “سبل التعاون في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.

وفي الختام، وجه الوفد دعوة إلى ضاهر لحضور نشاط ذكرى الراحل أبو سعد حمود (حيدر العاملي) وذكرى الانتصار في حرب تموز 2006 الأحد المقبل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام