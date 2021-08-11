وزني طلب موافقة استثنائية لاعطاء مساعدة اجتماعية لمرة واحدة لموظفي القطاع العام

أرسل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع مرسوم للحصول على موافقة استثنائية لإعطاء سلفة خزينة بقيمة 600.000.000.000 ل.ل (ستماية مليار ليرة لبنانية) تساوي أساس راتب شهري واحد وتدفع على دفعتين متساويتين وتسدد من اعتمادات وزارة المالية للعام 2022 وذلك كمساعدة اجتماعية لموظفي وأجراء الإدارات العامة، الأجهزة العسكرية والأمنية، القضاة، والسلك التعليمي بمختلف فئاته: الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني، بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام