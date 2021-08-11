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August 11 2021 - 13:04

الصحة العالمية تعلن احتياجها لـ7.7 مليار دولار لمكافحة دلتا

منذ 2 ساعة 11 August، 2021
World Health Org
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تحتاج إلى 7.7 مليار دولار بشكل عاجل لمساعدة البلدان الفقيرة، على النجاة من متغير “دلتا” الأسرع انتشارًا من فيروس فيروس كورونا المستجد.
وقال كبير مستشاري المديرين العام لمنظمة الصحة، بروس أيلوارد، إن التمويل سيوجه إلى برنامج يستهدف توفير الإمدادات الطبية الحيوية في جميع أنحاء العالم لمكافحة الفيروس الوبائي.
وأضاف أن التمويل ضروري لتغطية عجز قدره 16.8 مليار دولار جزئيًا يعوق قدرتها على محاربة الوباء في الدول النامية التي لا تتمتع بإمكانية الوصول إلى اللقاحات.

المصدر: مواقع اخبارية

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