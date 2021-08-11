شبكة العملات المشفرة تشهد “أكبر” اختراق وسرقة في تاريخها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2021 - 10:38

شبكة العملات المشفرة تشهد “أكبر” اختراق وسرقة في تاريخها

منذ 1 ساعة 11 August، 2021
Biticoin11
اقتصاد - صفحات منوعة

قام قراصنة الكترونيين باختراق الانظمة الامنية لشبكة متخصصة في تحويل العملات المشفرة واغتنموا ما قيمته 600 مليون دولار بحسب ما اعلنت الشبكة المخترقة.

ونشرت شبكة “بولي نتورك” التماسا طلبت فيه من المتداولين الذي يديرون محافظ لتخزين العملات المشفرة أن يتجنبوا الرموز المسروقة التابعة لمنصات “إيثيريوم” و”بينانس تشين” و”أوكس بوليغون”.
ووجهت “بولي نتورك” رسالة إلى القراصنة عبر تويتر قالت فيها
وأضافت “هذه الأموال التي سرقتموها هي لعشرات الآلاف من أعضاء مجتمع العملات المشفرة”.
وهددت “بولي نتورك” بالاستعانة بالشرطة، لكنها عرضت أيضا على مخترقيها فرصة “التوصل إلى تسوية”.

المصدر: فرانس برس

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