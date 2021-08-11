كورونا في تركيا.. الإصابات اليومية تقترب من أعلى معدل في 3 أشهر

سجلت تركيا 26597 إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء لتقترب من أعلى معدل إصابات خلال 3 أشهر، في حين اقترب عدد الوفيات بسبب المرض من أعلى معدل سجلته البلاد في شهرين.

وقفزت حالات الإصابة من نحو أربعة آلاف أوائل تموز/يوليو إلى ما يزيد على 20 ألفا على مدى الأسبوعين الماضيين.

وسببت تلك القفزة، التي اقترنت مع حرائق الغابات الشديدة في الأقاليم الساحلية بجنوب غرب تركيا، انتكاسة لآمال حدوث انتعاشة قوية للسياحة هذا الصيف بعد الخسائر الفادحة التي سببتها قيود الجائحة العام الماضي.

وقفز عدد الإصابات اليومية الأسبوع الماضي إلى 26822 حالة، وهو أعلى معدل منذ الأسبوع الأول من شهر أيار/مايو. وبلغ عدد وفيات كوفيد-19 اليوم الثلاثاء 124.

وتلقى ثلثا البالغين الأتراك جرعة لقاح واحدة على الأقل من لقاحات كوفيد-19، بينما تلقى ما يقل عن النصف قليلا جرعتين أو أكثر. وأعطت تركيا قرابة 6 ملايين جرعة ثالثة للعاملين في القطاع الصحي ومن تزيد أعمارهم على 50 عاما.

المصدر: وكالة رويترز