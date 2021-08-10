كهرباء زحلة من أربع وعشرين الى العتمة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2021 - 22:56

كهرباء زحلة من أربع وعشرين الى العتمة

منذ 2 ساعة 10 August، 2021
تقارير مصورة - لبنان

كهرباء زحلة الى العتمة قريبا، ولا بوادرَ حلٍّ للأزمة.

المصدر: قناة المنار

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