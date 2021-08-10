الرئيس رئيسي : ايران لطالما حملت هاجس حل مشاكل العراق

اكد الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي”ان ايران حملت معها على الدوام هاجس حل مشاكل العراق؛ لانها تعتبر نمو هذا البلد وازدهاره من نموها وازدهارها”.

جاء ذلك خلال استقبال اية الله رئيسي، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية العراق فؤاد حسين الذي سلمه دعوة من رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي لحضور “مؤتمر دول الجوار العراقي”؛ واصفا هذا القرار من جانب الحكومة العراقية “خطوة مباركة”.

وقال السيد رئيسي ان”ايران، اذ تعتبر الحوار بين دول المنطقة في سياق معالجة قضاياها وتحسين العلاقات فيما بينها، خطوة باتجاه تعزيز الامن والاستقرار الاقليميين، تؤكد بأن تدخل الاجانب في شؤونها سيثير التوتر ويهدد الامن في المنطقة”.

وتابع”ان تظافر الجهود والتعاون بين الدول الاقليمية بعيدا عن التدخل الاجنبي، عنصر اساس لاستمرار الامن والحفاظ على استقرار هذه الدول وتوفير الرخاء لشعوبها”.

الى ذلك، اكد “فؤاد حسين ان تنظيم مؤتمر دول الجوار العراقي يأتي في سياق الاجراءات الهادفة الى دعم العملية السياسية والنمو الاقتصادي لدى بلاده”.

واضاف وزير الخارجية العراقي ان”ترسيخ الامن المستديم في المنطقة لن يتحقق من دون مشاركة ايران والعراق”؛ مؤكدا ان”انعقاد هذا المؤتمر سيوفر ظروف الحوار بين الدول وصولا الى الفهم المشترك على صعيد المنطقة”.

المصدر: ارنا