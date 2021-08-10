السيد فضل الله في أولى محاضراته العاشورائية: من يبكي الحسين لا يمكن أن يجامل الفاسدين

دعا السيد علي فضل الله في أولى محاضراته القاها في المجلس العاشورائي في “قاعة الزهراء” في “مجمع الحسنين (ع)” – حارة حريك، إلى “محاربة الفساد في الواقع كما نرفضه في التاريخ”.

ورأى أن الحسين “كان واضحا أنه يريد للأمة أن تخرج عن صمتها لتمنع منطق الفساد من أن يصبح أمرا واقعا، ولهذا من يلتزمون الحسين ويحيون مجالسه ويرونه إماما لهم لا يمكن أن يكونوا على الحياد، أو أن لا يكونوا مبالين بالفساد عندما يتحرك في ساحتهم أو عندما يظلم الناس في مصالحهم، فلا بد لهم أن يعبروا عن رفضهم له بالكلمة أو بالموقف أو بكل ما يستطيعون وإن اقتضى الأمر أن يبذلوا الدماء لمواجهة الفساد”، وقال: “إن من يلتزم إماما غيورا على الحق والعدل وعلى أموال الناس ومقدراتهم، لا يمكن إلا أن يكون غيورا على هذه الحقوق، وإلا كيف يعتبره إماما وقائدا، فمن يذرف الدموع على الحسين، لا بد أن يعمل من أجل إصلاح الواقع ومحاربة الفساد والذي لأجله كانت كل هذه التضحيات. لهذا عندما تأتي مناسبة عاشوراء، لا بد أن نجري حسابا مع أنفسنا، أين نحن من منطق الإصلاح؟ وهل أصبح واقعنا بوجودنا أكثر صلاحا وأقل فسادا، أم أصبح العكس؟ وهل أصبحنا أكثر عملا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أم نسكت عندما يكون ذلك لحساب مصالحنا أو عصبياتنا أو عواطفنا؟”.

أضاف”عندما نتحدث عن الفساد لا نقف عند فساد الحاكم وإن كان فساده أبرز مظاهر الفساد، ولأن فساد العامة من فساد الحاكم، بل نتحدث عن فساد الموظف عندما يرتشي وعن فساد التاجر عندما يحتكر ويغش وعن فساد المسؤول عندما يستغل الموقع لحسابه وفساد عالم الدين عندما يسخر الدين لحسابه. لذلك نحن مدعوون في هذه السنة أن نعبر عن ولائنا للحسين ولكل الدماء الزاكيات في كربلاء، لذلك كان شعارنا هذه السنة عاشوراء ثورة على الفساد لنواجه به الفساد الذي استشرى والذي ارهق واقعنا وبدد ثرواتنا، ولنبدأ فيه بأنفسنا بان ننزع منها أي فساد دخل إليها وبعد ذلك ندخل في كل مفاصل حياتنا لنعالجه، وإن لم نستطع فلنواجه بالكلمة أو الموقف وبذلك نخلص لعاشوراء ونثأر من الذين وقفوا في وجه الحسين وأصحابه وأهل بيته”.

وتابع “لنقف ضد الفساد الذي يعشش في مفاصل الدولة عندنا، فلا يكفي أن نرفض الفساد في التاريخ، بل أن نرفض الفساد والفاسدين في الحاضر، فلا يكفي أن نذرف الدموع على الحسين أو نقيم المجالس على اسمه فحسب، فيما نحن نجامل الفاسدين أو نرفعهم على الأكتف لانهم من طائفتنا أو مذهبنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام