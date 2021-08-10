النائب جميل السيد: ما نشهده اليوم من خنقة ليس مؤامرة خارجية بل إن المتآمرين هم من الداخل

قال النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه على التويتر ان “ما نشهده اليوم من خنقة ليس مؤامرة خارجية بل إن المتآمرين هم من الداخل والخارج ليس بحاجة لمؤامرة في ظل وجود هذه الطبقة الحاكمة.”

ودعا مصرف لبنان أن “يصرف الإعتمادات وأن يخرج من اللعبة الحكومية فالناس ليسوا سلعة تستخدم للضغط في عملية تشكيل الحكومة”، لافتاً ان “الشعب عادة يقوم بثورة على الدولة لكن في لبنان لا يوجد دولة لكي يثار عليها والموجودون في السلطة عصابات.”

واوضح النائب جميل السيد ان “الاحتياطي لقد تم صرفه على مزاج الحاكم أما اليوم وقد وصلنا للقمة الناس فعليه أن يصرف من أموالنا لتامين الدواء واحتياجاتنا الحيوية ومش على ذوقه”.

المصدر: تويتر