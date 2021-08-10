مكتب الرئيس ميقاتي: لم يتشاور الا مع عون في ملف تأليف الحكومة

اعلن المكتب الاعلامي للرئيس المكلف نجيب ميقاتي في بيان انه “يعمد بعض وسائل الاعلام الى نشر اخبار وروايات مفبركة عن مسار تأليف الحكومة الجديدة وعن لقاءات مزعومة ومفاوضات جانبية تجري لهذه الغاية.

يهم المكتب الاعلامي للرئيس المكلف ميقاتي ان يؤكد انه، منذ صدور مرسوم التكليف، وباستثناء اللقاءات المعلنة التي جمعت الرئيس المكلف برئيس الجمهورية ميشال عون، لم يعقد اي لقاء بين الرئيس ميقاتي واي وسيط لرئيس الجمهورية، وتحديدا لم يحصل اي لقاء مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

إن دولة الرئيس ميقاتي، اذ يقدر للاعلام دوره ورسالته، يتمنى على الجميع وعي دقة المرحلة وعدم اختلاق الاخبار والروايات التي تتسبب بتشنج الاوضاع وتحرف عملية تشكيل الحكومة عن مسارها الصحيح، فاقتضى التوضيح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام