خلية الإعلام الأمني: الحشد الشعبي يقبض على أحد الإرهابيين ضمن ما يسمى ولاية العراق قاطع شمالي بغداد – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2021 - 03:54

خلية الإعلام الأمني: الحشد الشعبي يقبض على أحد الإرهابيين ضمن ما يسمى ولاية العراق قاطع شمالي بغداد

منذ 3 ساعة 10 August، 2021
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