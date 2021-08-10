إحتجاجات في النبطية تنديدا بالعتمة التي تعيشها معظم احياء المدينة

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن تحركات إحتجاجية مساء اليوم في مدينة النبطية تنديدا بالعتمة الشاملة التي تعيشها معظم احياء المدينة هذا المساء جراء توقف مولدات الاشتراكات الخاصة عن التغذية بالتيار بسبب نفاد مادة المازوت.

وتجمع المحتجون امام سوق الخضار التابع للبلدية وسط السوق التجاري وابدوا استياءهم من تغذية السوق بالكهرباء من مولدات البلدية وحرمانها عن بقية السكان في احياء المدينة التي تعيش ايضا تقنينا قاسيا للتيار الكهربائي في وقت يتم التقنين بمولدات الاشتراك لساعات طويلة خلال النهار.

وردد المحتجون هتافات تندد بالوضع السيئ الذي يعيشونه في اجواء طقس حار وحاجة الناس للتيار الكهربائي وخاصة المرضى منهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام