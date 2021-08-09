بدء كلمة قائد أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة الهجرة النبوية وللحديث حول آخر التطورات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2021 - 17:08
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الرئيس بري بمناسبة العام الهجري وذكرى عاشوراء: فلتشكل المناسبتان محطة في كيفية مقاومة ودرء الافساد وصون كرامة العباد
النائب حسن فضل الله: الاجهزة الأمنية تتحمل المسؤولية الكاملة في تحديد المتورطين بملف المحروقات وملاحقتهم ومحاسبتهم
الشيخ أحمد قبلان: لبنان لن يكون جزءاً من تهويد المنطقة ولن يكون جزءاً من الاستسلام ما دام هناك مقاومة في لبنان
الشيخ قبلان: قرار السلم والحرب منوط بتحرير لبنان وحماية سيادته وتأمين مصالحه واستقلاله وهذا سبب وجود المقاومة واستمرارها
الشيخ قبلان: لولا وجود مقاومة قوية وصواريخ استراتيجية لكان لبنان مجرد مستعمرة يمارس العدو فيها كل أنواع الاستعباد والهدم
المكتب السياسي لحركة أمل حول تشكيل الحكومة: لتوسيع مساحة الإيجابية وتجاوز الحسابات الشخصية للوصول إلى تفاهم وفق الأصول
المكتب السياسي لأمل: ردع إسرائيل لا يتم إلا عبر المقاومة وتثبيت قواعد الاشتباك كي لا يفرض العدو معطيات ميدانية جديدة
مكتب وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال ينفي ما يتم التدوال به حول عقد اجتماع غدا مخصص لمسألة رفع الدعم عن المحروقات
وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط: خطر انقطاع الإنترنت مرهون بتوفّر مادة المازوت والكهرباء
الاتحاد العمالي العام يحذر من خطوة رفع الدعم عن المحروقات لما سينتج عنها من ارتفاع جنوني وهستيري بكل الأسعار
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء اشكالات وقعت شمال لبنان على خلفية بيع المحروقات
الجيش العراقي يعلن انسحاب أول دفعة من التحالف الدولي باتجاه الكويت
الرئيس الإيراني لنظيره الفرنسي: نرحب بتعزيز العلاقات مع فرنسا على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل
السيد ابراهيم رئيسي لماكرون: موقف ايران صارم فيما يتعلق باستتباب الأمن وحفظ معادلة الردع في منطقة الخليج وبحر عمان
أفغانستان: حركة طالبان تسيطر على 6 عواصم ولايات في البلاد وتتقدم في العديد من الجبهات
أ.ف.ب: مقتل أكثر من 50 مدنياً جراء غارات شنها مسلحون متطرفون على قرى في مالي
قوات الاحتلال تعتقل عدداً من الشبان بعد الاعتداء عليهم بالضرب بمنطقة باب العمود بالقدس المحتلة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الجبهة الشعبية ـــ القيادة العامة: الأحكام السعودية ضد المقاومين الفلسطينيين منافية للمنطق الأخلاقي والسياسي
الجيش العراقي يعلن انسحاب أول دفعة من التحالف الدولي باتجاه الكويت
الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني فاقد للمشروعية ومن يعتقد بأن الاقتراب منه سيوفر له الأمن فهو مخطئ
الخارجية الإيرانية: رئيسي لن يترك مفاوضات فيينا ولن يدخر جهداً لرفع العقوبات
الرئيس الإيراني لنظيره الفرنسي: نرحب بتعزيز العلاقات مع فرنسا على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل
السيد ابراهيم رئيسي لماكرون: موقف ايران صارم فيما يتعلق باستتباب الأمن وحفظ معادلة الردع في منطقة الخليج وبحر عمان
أفغانستان: حركة طالبان تسيطر على 6 عواصم ولايات في البلاد وتتقدم في العديد من الجبهات
الخارجية الروسية: القتال في أفغانستان لن يتوقف قبل جلوس طالبان والحكومة حول طاولة مفاوضات
الأمم المتحدة: التغيرات المناخية الأخيرة غير مسبوقة والدور البشري في الاحترار العالمي لا لبس فيه
أ.ف.ب.: مقتل أكثر من 50 مدنياً جراء غارات شنها مسلحون متطرفون على قرى في مالي
يحيي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مراسم عاشوراء بمجلس عزاء عند الساعة 8:45 مساء كل يوم في مقره على طريق المطار
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي المقاومة هي السبيل الوحيد للانتصار على "إسرائيل"
الخارجية الايرانية: إيران ملتزمة بتوفير الأمن للممر المائي الإستراتيجي في الخليج ومضيق هرمز
الخارجية الايرانية تدين بيان دول مجموعة السبع الذي حمل طهران مسؤولية الهجوم على ناقلة نفط ببحر عمان
حركة "طالبان" تعلن سيطرتها على ولاية نمروز في جنوب افغانستان وولاية جوزجان شمال البلاد
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
بدء كلمة قائد أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة الهجرة النبوية وللحديث حول آخر التطورات
منذ 1 ساعة
9 August، 2021
التعليقات
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