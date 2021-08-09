سعر الذهب عالميًا يتهاوى بقوة

مع افتتاح التداول العالمي اليوم تراجع سعر الذهب بقوة وصلت لـ 3% ويزيد. ويأتي هذا الهبوط استمرارًا من هبوط جلسة يوم الجمعة الذي بدأ بعد إضافة الاقتصاد الأمريكي قرابة المليون وظيفة خلال شهر يوليو.

“أرقام الوظائف جاءت إيجابية لمؤشر الدولار الأمريكي، بما دفع عوائد سندات الخزانة للأعلى وأضر بالذهب،” وفق تصريحات لدانيل بافيلونيس لكيتكو نيوز.

ويرى بافيلونيس: “مؤشر الدولار إذا انطلق لـ 95 بالنسبة للذهب ربما يعود لـ 1,673 دولار للأوقية. وسيمضي الذهب وقت أطول في المسار الهابط. في الوقت الراهن، ربما نرى مزيد من تسييل المراكز.” “يرينا تقرير الوظائف بأن الأجور ارتفعت، فيما تراجع معدل البطالة، بما يعني أن هناك مزيد من الأشخاص يبحثون عن عمل. وما إن تزول حزم التحفيز الضخمة في سبتمبر المقبل، سيزيد الإقبال على العمل.”

يأتي التراجع القوي في سعر الذهب على خلفية مخاوف تشديد السياسة النقدية الأمريكية في وقت أقرب من المتوقع، في ظل التحسن القوي للاقتصاد.

المصدر: Investing.com