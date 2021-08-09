“طالبان” تحذر الولايات المتحدة من التدخل في شؤون أفغانستان

قال متحدث باسم المكتب السياسي لحركة “طالبان” إن الحركة تحذر الولايات المتحدة من التدخل في شؤون أفغانستان الداخلية.

وأضاف المتحدث أنه “لا يوجد اتفاق على وقف إطلاق النار في أفغانستان”.

وقال إن الحكومة الأفغانية هي المسؤولة عما يحدث، مشيرا إلى أنها هي التي “بدأت الحرب في عدد من المحافظات”، وأن ما تقوم به حركة “طالبان” ليس سوى جزء من “رد فعل على الهجمات” من قبل الجيش.

ونفذت قاذفات أمريكية من طراز “بي-52″، السبت الماضي، غارات على مواقع لحركة “طالبان”، وأعلن الجيش الأفغاني في وقت لاحق أنها أسفرت عن مقتل 200 مسلح من الحركة على الأقل.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية